Marché de producteurs locaux au Château de Courtanvaux Parc du château Bessé-sur-Braye

Le marché des producteurs locaux revient cette année dans le cadre verdoyant du parc à l’anglaise de Courtanvaux. Rendez-vous dimanche 29 mars 2026, de 10h à 16h, pour une journée placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité.

Accès libre et gratuit au marché, côté parc à l’anglaise pains, brioche, viennoiseries, bières artisanales, chocolats, vins, miel, fromages de chèvre, poulets fermiers, produits safranés, spécialités à base d’orties, pâtes artisanales, verrines de porc et de poulet, cidre, vinaigre, jus de pomme, plants de fruits et légumes…

– Baptêmes de poney et nourrissage des chèvres et chevreaux par l’association Terre de liberté (prix libre)

– De 11h à 12h30 et de 13h30 à 15h animation musicale par Julien Gourdin, accordéon/chant en déambulation

– À 14h, visite guidée du château (tarifs 7,50 € adulte et 4 € enfant)

Possibilité de se restaurer sur place Galettes salées et autres douceurs ! .

Parc du château Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43 chateau@bessesurbraye.fr

English :

The local producers? market returns this year to the verdant setting of Courtanvaux?s English park. Join us on Sunday, March 29, 2026, from 10 a.m. to 4 p.m., for a day of gourmet delights and conviviality.

