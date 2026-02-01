Marché de producteurs locaux rue d’Eller Bouzonville

Marché de producteurs locaux

rue d’Eller Préau de l’école primaire Pol Grandjean Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-19 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-02 2026-04-16 2026-04-30 2026-05-14 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15 2026-10-29

Marché de producteurs locaux ouvert à tous en semaines paires, en achat direct ou après commande sur le site internet de l’association.

Produits proposés viande, charcuterie, œufs, légumes, fruits, légumineuses, fromages et produits laitiers de vaches et de chèvres, glaces, fleurs, miel, vin, huiles, pâtes, plantes aromatiques, tisanes…

En cas de beau temps, le marché sera parfois relocalisé au Parc de la Nied.Tout public

0 .

rue d’Eller Préau de l’école primaire Pol Grandjean Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 6 67 71 57 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local producers’ market open to all on even-numbered weeks, for direct purchase or after ordering via the association’s website.

Products on offer: meat, charcuterie, eggs, vegetables, fruit, pulses, cheeses and dairy products from cows and goats, ice creams, flowers, honey, wine, oils, pasta, aromatic plants, herbal teas…

In fine weather, the market may be relocated to the Parc de la Nied.

L’événement Marché de producteurs locaux Bouzonville a été mis à jour le 2026-01-29 par TROIS FRONTIERES TOURISME