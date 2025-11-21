Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de producteurs locaux MFR SEVREUROPE Bressuire vendredi 21 novembre 2025.

MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire Deux-Sèvres

Marché de producteurs locaux à la MFR Sevreurope.
Restauration et buvette sur place.   .

MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 06 44  mfr.sevreurope@mfr.asso.fr

