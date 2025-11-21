Marché de producteurs locaux MFR SEVREUROPE Bressuire
Marché de producteurs locaux MFR SEVREUROPE Bressuire vendredi 21 novembre 2025.
Marché de producteurs locaux
MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire Deux-Sèvres
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Marché de producteurs locaux à la MFR Sevreurope.
Restauration et buvette sur place. .
MFR SEVREUROPE 22 Rue de la Baritauderie Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 06 44 mfr.sevreurope@mfr.asso.fr
German : Marché de producteurs locaux
Espanol : Marché de producteurs locaux
