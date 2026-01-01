Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois Le Bourg La Fermeté

Marché de producteurs locaux

Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois Le Bourg La Fermeté dimanche 4 janvier 2026.

Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois

Le Bourg Bourg du village La Fermeté Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 09:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :
2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01

Sur la place du village retrouvez des producteurs locaux, et les saveurs des produits de nos régions.

Lors d’occasion particulière (Noël, Pâques etc.) des animations peuvent être programmées.

Dimanche 7 décembre Marché de Noël de 9h à 13h à la salle des Fêtes
Photo avec le Père Noël
Animations Tombola
Vin chaud et gourmandises   .

Le Bourg Bourg du village La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 43 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois

L’événement Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois La Fermeté a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Sud Nivernais