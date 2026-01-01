Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois Le Bourg La Fermeté
Le Bourg Bourg du village La Fermeté Nièvre
Début : 2026-01-04 09:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01
Sur la place du village retrouvez des producteurs locaux, et les saveurs des produits de nos régions.
Lors d’occasion particulière (Noël, Pâques etc.) des animations peuvent être programmées.
Dimanche 7 décembre Marché de Noël de 9h à 13h à la salle des Fêtes
Photo avec le Père Noël
Animations Tombola
Vin chaud et gourmandises .
Le Bourg Bourg du village La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 43 68
English : Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois
