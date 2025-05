Marché de producteurs locaux et artisans du bien-être – Gron, 18 mai 2025 10:00, Gron.

Cher

Marché de producteurs locaux et artisans du bien-être 4 Rue des Chapelles aux Plots Gron Cher

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Plus d’une trentaines d’exposants vous attendent pour partager une agréable journée !

L’association LeJardin des MiniPotes organise la 3ème édition du marché de producteurs locaux et artisans du bien-être. ette journée sera rythmée par la musique du groupe Les Gars de Passage.

Pour la pause déjeuner, Une buvette tenue par l’association ainsi qu’un food truck, Au P’ti Berrichon, seront également de la partie ! .

4 Rue des Chapelles aux Plots

Gron 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 90 85 95

English :

More than thirty exhibitors await you to share a pleasant day!

German :

Mehr als dreißig Aussteller erwarten Sie, um einen angenehmen Tag gemeinsam zu verbringen!

Italiano :

Più di trenta espositori vi aspettano per condividere una piacevole giornata!

Espanol :

Más de treinta expositores le esperan para compartir una agradable jornada

