MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX ET BIO, Montsûrs

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX ET BIO

Rue de la Jouanne Montsûrs Mayenne

Début : 2025-12-30 16:30:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

2025-12-30 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14

Venez découvrir un marché de produits locaux et bio organisé par la Ville Montsûrs, en Mayenne

Divers producteurs présents fromages, viandes, bières, jus de pomme, café, miel, légumes, fleurs, confitures…

Animation différente à chaque date de marché.

D’octobre à mai, le marché de producteurs locaux et BIO se tient aux Halles de la Jouanne (ancien Proxi) tous les jeudis de 16h30 à 19h30. De juin à fin septembre, le marché se déroule aux abords de la rivière La Jouanne à Montsûrs près du camping municipal. .

Rue de la Jouanne Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 00 31 commune.montsurs@wanadoo.fr

