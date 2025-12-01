Marché de producteurs locaux, Évron
Marché de producteurs locaux, Évron vendredi 26 décembre 2025.
Marché de producteurs locaux
Place Pierre Mendès France Évron Mayenne
Date : 
Début : 2025-12-26 16:30:00
fin : 2025-12-26 18:30:00
Début : 2025-12-26 16:30:00
fin : 2025-12-26 18:30:00
Date(s) :
2025-12-26
À la recherche de bons produits locaux “Made in Mayenne” ? Quoi de mieux, que d’aller directement à la rencontre des producteurs sur le marché !? Vous y trouverez des idées gourmandes pour vos repas en famille.
Tous les vendredis de 16h30 à 18h30. .
L’événement Marché de producteurs locaux Évron a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons