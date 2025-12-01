Marché de producteurs locaux

Évron Mayenne

2025-12-26 16:30:00

2025-12-26 18:30:00

2025-12-26

À la recherche de bons produits locaux “Made in Mayenne” ? Quoi de mieux, que d’aller directement à la rencontre des producteurs sur le marché !? Vous y trouverez des idées gourmandes pour vos repas en famille.

Tous les vendredis de 16h30 à 18h30. .

Place Pierre Mendès France Évron 53600 Mayenne

