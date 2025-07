Marché de producteurs locaux Rue Marcel Rozard Frotey-lès-Vesoul

Marché de producteurs locaux

Rue Marcel Rozard Place de la mairie Frotey-lès-Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06 15:00:00

2025-07-06

Marché du terroir dimanche 6 juillet venez rencontrer les producteurs locaux et remplir votre panier de fruits, légumes, fromages, miel, viande et bien plus encore, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Rue Marcel Rozard Place de la mairie Frotey-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 07 45

