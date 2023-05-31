Marché de producteurs locaux

Place de l’école La Répara-Auriples Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-01 17:30:00

fin : 2026-12-31 19:30:00

Date(s) :

2026-03-01

2ème jeudi du mois de Mars à Décembre producteurs locaux: pain, fromage de chèvre, miel, plantes médicinales, escargot, confiture, poulet, œufs, charcuterie, canard, pâte, farine.

Place de l’école La Répara-Auriples 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 10 71 mairie@larepara-auriples.fr

English :

2nd Thursday of the month from March to December local producers: bread, goat cheese, honey, medicinal plants, snail, jam, chicken, eggs, cold cuts, duck, dough, flour.

L’événement Marché de producteurs locaux La Répara-Auriples a été mis à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme