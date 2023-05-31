Marché de producteurs locaux La Répara-Auriples
Marché de producteurs locaux La Répara-Auriples dimanche 1 mars 2026.
Marché de producteurs locaux
Place de l’école La Répara-Auriples Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-01 17:30:00
fin : 2026-12-31 19:30:00
Date(s) :
2026-03-01
2ème jeudi du mois de Mars à Décembre producteurs locaux: pain, fromage de chèvre, miel, plantes médicinales, escargot, confiture, poulet, œufs, charcuterie, canard, pâte, farine.
.
Place de l’école La Répara-Auriples 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 10 71 mairie@larepara-auriples.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2nd Thursday of the month from March to December local producers: bread, goat cheese, honey, medicinal plants, snail, jam, chicken, eggs, cold cuts, duck, dough, flour.
L’événement Marché de producteurs locaux La Répara-Auriples a été mis à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme