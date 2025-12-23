MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX LE P’TIT MARCHE CHAPELLOIS, La Chapelle-au-Riboul

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX LE P’TIT MARCHE CHAPELLOIS

Place de l’Eglise La Chapelle-au-Riboul Mayenne

Début : 2026-03-13 16:30:00

fin : 2026-06-12 19:30:00

2026-03-13 2026-06-12 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Le deuxième vendredi du mois, de 16h30 à 19h30, le bourg s’anime avec l’installation d’un marché de producteurs locaux.

16h30 -19h30 Petit Marché à la Chapelle au Riboul avec les supers producteurs (du pain, des légumes, des fromages, de la bière artisanale, de la volaille, des champignons ).

17h35 Criée d’Hyppolite, le crieur public. .

On the second Friday of the month, from 4:30 pm to 7:30 pm, the village comes alive with a market featuring local producers.

