Le Vilhain

Marché de producteurs locaux

Place de l’Église Le Vilhain Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La municipalité du Vilhain avec le soutien des associations locales organisent un marché de producteurs semi-nocturne le 3 juillet à partir de 18h avec restauration sur place, buvette, concert, pour une ambiance conviviale et gourmande !

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Place de l’Église Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 24 93 78

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English :

The municipality of Vilhain, with the support of local organizations, is organizing a semi-evening farmers’ market on July 3 starting at 6 p.m., featuring on-site dining, a refreshment stand, and a concert—all for a friendly and gourmet atmosphere!

L’événement Marché de producteurs locaux Le Vilhain a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme