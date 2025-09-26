Marché de producteurs locaux Loireauxence
Marché de producteurs locaux Loireauxence vendredi 26 septembre 2025.
Marché de producteurs locaux
Place de l’Église Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 16:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Venez découvrir les saveurs de nos producteurs locaux, place de l’église.
Venez nombreux soutenir les producteurs locaux de la région et savourer l’authenticité ! .
Place de l’Église Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03
English :
Come and discover the flavours of our local producers, in the church square.
German :
Entdecken Sie die Köstlichkeiten unserer lokalen Produzenten auf dem Place de l’Eglise.
Italiano :
Venite a scoprire i sapori dei nostri produttori locali nella piazza della chiesa.
Espanol :
Venga a descubrir los sabores de nuestros productores locales en la plaza de la iglesia.
