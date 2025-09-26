Marché de producteurs locaux Loireauxence

Marché de producteurs locaux Loireauxence vendredi 26 septembre 2025.

Marché de producteurs locaux

Place de l’Église Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 16:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Venez découvrir les saveurs de nos producteurs locaux, place de l’église.

Venez nombreux soutenir les producteurs locaux de la région et savourer l’authenticité ! .

Place de l’Église Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03

English :

Come and discover the flavours of our local producers, in the church square.

German :

Entdecken Sie die Köstlichkeiten unserer lokalen Produzenten auf dem Place de l’Eglise.

Italiano :

Venite a scoprire i sapori dei nostri produttori locali nella piazza della chiesa.

Espanol :

Venga a descubrir los sabores de nuestros productores locales en la plaza de la iglesia.

L’événement Marché de producteurs locaux Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis