Marché de producteurs locaux

place des Badalans LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-23

Vente directe du producteur au consommateur fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc…

place des Badalans LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

English :

Direct sales from producer to consumer: cheese, honey, cakes, soaps, cold meats, etc…

