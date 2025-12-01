Marché de producteurs locaux

place des Badalans LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-30 15:00:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

2025-12-30

Vente directe du producteur au consommateur fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc…

place des Badalans LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

English :

Direct sales from producer to consumer: cheese, honey, cakes, soaps, cold meats, etc…

German :

Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher: Käse, Honig, Kuchen, Seifen, Wurstwaren, etc.

Italiano :

Vendita diretta dal produttore al consumatore: formaggi, miele, torte, saponi, salumi, ecc.

Espanol :

Venta directa del productor al consumidor: queso, miel, pasteles, jabones, embutidos, etc.

