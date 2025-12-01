Marché de producteurs locaux place des Badalans Loudenvielle
Marché de producteurs locaux place des Badalans Loudenvielle mardi 30 décembre 2025.
Marché de producteurs locaux
place des Badalans LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-30 15:00:00
fin : 2025-12-30 18:00:00
2025-12-30
Vente directe du producteur au consommateur fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc…
place des Badalans LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35
English :
Direct sales from producer to consumer: cheese, honey, cakes, soaps, cold meats, etc…
German :
Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher: Käse, Honig, Kuchen, Seifen, Wurstwaren, etc.
Italiano :
Vendita diretta dal produttore al consumatore: formaggi, miele, torte, saponi, salumi, ecc.
Espanol :
Venta directa del productor al consumidor: queso, miel, pasteles, jabones, embutidos, etc.
