Marché de Producteurs Locaux Mehun-sur-Yèvre

Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre Cher
Début : 2026-03-07 08:30:00
fin : 2026-12-31 12:30:00
2026-03-07
Marché de producteurs locaux organisé chaque 1er samedi du mois de 8h30 à 12h30 sur la place du 14 juillet à Mehun-sur-Yèvre.
Si vous cherchez des produits frais et locaux rendez-vous chaque samedi ! .
Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire
English :
Local producers’ market organized every 1st Saturday of the month from 8.30am to 12.30pm on the Place du 14 juillet in Mehun-sur-Yèvre.
