Marché de Producteurs Locaux Mehun-sur-Yèvre

Marché de Producteurs Locaux

Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre Cher

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-12-31 12:30:00

2026-03-07

Marché de producteurs locaux organisé chaque 1er samedi du mois de 8h30 à 12h30 sur la place du 14 juillet à Mehun-sur-Yèvre.

Si vous cherchez des produits frais et locaux rendez-vous chaque samedi ! .

Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

English :

Local producers’ market organized every 1st Saturday of the month from 8.30am to 12.30pm on the Place du 14 juillet in Mehun-sur-Yèvre.

