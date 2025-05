MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX – Marché de producteurs locaux Saint-Cyprien, 4 juin 2025 08:00, Saint-Cyprien.

Pyrénées-Orientales

MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX Marché de producteurs locaux Au port Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-04 08:00:00

fin : 2025-09-03 13:00:00

2025-06-04

Tous les mercredis, du 1er mercredi de juin au 1er mercredi de septembre > Ce marché-là a une saveur particulière il est réservé aux producteurs locaux. Ici, pas d’intermédiaires, juste des produits bruts et savoureux venus des champs et ateliers v…

Marché de producteurs locaux Au port

Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Every Wednesday, from June 1st to September 1st > This market has a special flavor: it’s reserved for local producers. There are no middlemen here, just raw, tasty produce from the fields and workshops …

German :

Jeden Mittwoch, vom 1. Mittwoch im Juni bis zum 1. Mittwoch im September > Dieser Markt hat eine besondere Note: Er ist den lokalen Erzeugern vorbehalten. Hier gibt es keine Zwischenhändler, sondern nur rohe und schmackhafte Produkte von den Feldern und aus den Werkstätten…

Italiano :

Ogni mercoledì, dal 1° mercoledì di giugno al 1° mercoledì di settembre > Questo mercato ha un sapore particolare: è riservato ai produttori locali. Qui non ci sono intermediari, ma solo prodotti crudi e gustosi provenienti dai campi e dalle botteghe di …

Espanol :

Todos los miércoles, del 1er miércoles de junio al 1er miércoles de septiembre > Este mercado tiene un sabor especial: está reservado a los productores locales. Aquí no hay intermediarios, solo productos crudos y sabrosos procedentes de los campos y talleres de…

