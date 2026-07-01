Marché de producteurs locaux Route de Varenne l’Arconce Saint-Didier-en-Brionnais

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Brionnais

Marché de producteurs locaux

Route de Varenne l’Arconce Parc du Château Grande Terre Saint-Didier-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 07:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

A partir de 7h vide-greniers, 1,5€ le mètre

A partir de 17h marché de producteurs locaux dans le parc du château Grande Terre.

Les producteurs locaux vous proposeront à la vente leurs produits (charcuterie, viande de porc, volaille et bœuf, fromages, pain, pâtisserie, vins, bières, fruits et légumes, miel).

Vous aurez la possibilité de les déguster sur place, nous pourrons faire cuire les viandes sur un brasero. Nous proposerons également une buvette et une soirée guiguette.

Vous aurez à disposition des tables et bancs pour déjeuner. Pensez à apporter vos couverts ! .

Route de Varenne l’Arconce Parc du Château Grande Terre Saint-Didier-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 98 77 99 loisirs.stdidier@gmail.com

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English : Marché de producteurs locaux

L’événement Marché de producteurs locaux Saint-Didier-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-03 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III