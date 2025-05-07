Marché de Producteurs Locaux Tournus
Marché de Producteurs Locaux Tournus mercredi 5 novembre 2025.
Marché de Producteurs Locaux
place de l’hôtel de ville Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-19 18:00:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31
La ville de Tournus vous propose un marché producteurs locaux tous les mercredis. .
place de l’hôtel de ville Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 20
English : Marché de Producteurs Locaux
German : Marché de Producteurs Locaux
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Producteurs Locaux Tournus a été mis à jour le 2025-08-20 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II