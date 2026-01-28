Marché de Producteurs Locaux place Carnot Tournus

Marché de Producteurs Locaux

place Carnot Place Carnot Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-07-22 18:30:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10

La ville de Tournus vous propose un marché producteurs locaux tous les mercredis. .

place Carnot Place Carnot Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 20

English : Marché de Producteurs Locaux

