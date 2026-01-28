Marché de Producteurs Locaux place Carnot Tournus
Marché de Producteurs Locaux place Carnot Tournus mercredi 28 janvier 2026.
Marché de Producteurs Locaux
place Carnot Place Carnot Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 16:00:00
fin : 2026-07-22 18:30:00
Date(s) :
2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10
La ville de Tournus vous propose un marché producteurs locaux tous les mercredis. .
place Carnot Place Carnot Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Producteurs Locaux
L’événement Marché de Producteurs Locaux Tournus a été mis à jour le 2026-01-20 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II