Marché de producteurs Marennes Oléron Produits Saveurs (MOPS) Communauté de Communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron

Marché de producteurs Marennes Oléron Produits Saveurs (MOPS)

Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Retrouvez les producteurs de l’association Marennes Oléron Produits Saveurs lors d’un marché organisé en collaboration avec la Communauté de Communes de l’île d’Oléron

.

Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet producers from the Marennes Oléron Produits Saveurs association at a market organized in collaboration with the Communauté de Communes de l’île d’Oléron

L’événement Marché de producteurs Marennes Oléron Produits Saveurs (MOPS) Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes