Marché de producteurs Marennes Oléron Produits Saveurs (MOPS) Communauté de Communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron
Marché de producteurs Marennes Oléron Produits Saveurs (MOPS) Communauté de Communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 19 juin 2026.
Marché de producteurs Marennes Oléron Produits Saveurs (MOPS)
Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 21:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Retrouvez les producteurs de l’association Marennes Oléron Produits Saveurs lors d’un marché organisé en collaboration avec la Communauté de Communes de l’île d’Oléron
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Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr
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English :
Meet producers from the Marennes Oléron Produits Saveurs association at a market organized in collaboration with the Communauté de Communes de l’île d’Oléron
L’événement Marché de producteurs Marennes Oléron Produits Saveurs (MOPS) Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes