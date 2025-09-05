Marché de producteurs mensuel Montreuillon
Marché de producteurs mensuel Montreuillon vendredi 7 novembre 2025.
Marché de producteurs mensuel
Place de l’Euro Montreuillon Nièvre
Début : 2025-11-07 17:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-11-07 2025-12-05
Marché de producteurs mensuel, tous les premiers vendredis de chaque mois de 16h à 19h.
Retrouvez des producteurs locaux, des produits de bouche et de l’artisanat. .
Place de l’Euro Montreuillon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 72 41 mairie-montreuillon@orange.fr
English : Marché de producteurs mensuel
German : Marché de producteurs mensuel
L’événement Marché de producteurs mensuel Montreuillon a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Tannay Brinon Corbigny