Marché de producteurs mensuel Montreuillon

Marché de producteurs mensuel

Place de l'Euro Montreuillon Nièvre

Début : 2025-11-07 17:00:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

2025-11-07 2025-12-05

Marché de producteurs mensuel, tous les premiers vendredis de chaque mois de 16h à 19h.

Retrouvez des producteurs locaux, des produits de bouche et de l’artisanat. .

Place de l’Euro Montreuillon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 72 41 mairie-montreuillon@orange.fr

