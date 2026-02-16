Marché de producteurs place saint germain Mhère

Marché de producteurs

place saint germain Place Saint Germain Mhère Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 17:00:00

fin : 2026-11-27 19:59:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-24 2026-05-08 2026-05-22 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25 2026-10-09 2026-10-23 2026-11-13 2026-11-27

Ce marché a lieu les 2ème et 3ème vendredis de chaque moi de 17h à 20h sur la place St Germain de Mhère

Les commerçants présents sont (selon leurs disponibilité):

– La microbrasserie du banquet (Brasseurs de Mhère)

– Vincent Berlo (charcuterie morvandelle ouroux en Morvan)

– Le bon petit Cochon (charcuterie et fromages d’auvergnes)

– La ferme le lagoone (légumes et plans) présent selon les disponibilités

– Virginie Keskinides (miel de Mhère)

– Les petites mains d’Aurore (bougies et accessoires déco)

– Objets en Verre Non Itératifs (objets et bijoux en verre, découpe de verre sur mesure)

– Le p’tit camion vrac (une fois par mois environ)

– Marie Laure Tutu (confection d’objets en laine)

– DAHUL’N (alimentation générale Ouroux en Morvan) .

place saint germain Place Saint Germain Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 70 43

