Marché de producteurs place saint germain Mhère

place saint germain Place Saint Germain Mhère Nièvre
Début : 2026-03-13 17:00:00
fin : 2026-11-27 19:59:00
2026-03-13 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-24 2026-05-08 2026-05-22 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25 2026-10-09 2026-10-23 2026-11-13 2026-11-27
Ce marché a lieu les 2ème et 3ème vendredis de chaque moi de 17h à 20h sur la place St Germain de Mhère
Les commerçants présents sont (selon leurs disponibilité):
– La microbrasserie du banquet (Brasseurs de Mhère)
– Vincent Berlo (charcuterie morvandelle ouroux en Morvan)
– Le bon petit Cochon (charcuterie et fromages d’auvergnes)
– La ferme le lagoone (légumes et plans) présent selon les disponibilités
– Virginie Keskinides (miel de Mhère)
– Les petites mains d’Aurore (bougies et accessoires déco)
– Objets en Verre Non Itératifs (objets et bijoux en verre, découpe de verre sur mesure)
– Le p’tit camion vrac (une fois par mois environ)
– Marie Laure Tutu (confection d’objets en laine)
– DAHUL’N (alimentation générale Ouroux en Morvan) .
place saint germain Place Saint Germain Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 70 43
