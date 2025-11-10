Marché de producteurs Montlaux
Marché de producteurs Montlaux lundi 10 novembre 2025.
Marché de producteurs
76 rue des Moulins Montlaux Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-08
Traditionnel marché de producteurs.
.
76 rue des Moulins Montlaux 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 48 22 17 mairie.montlaux@orange.fr
English :
Traditional farmers’ market.
German :
Traditioneller Bauernmarkt.
Italiano :
Mercato agricolo tradizionale.
Espanol :
Mercado tradicional de agricultores.
L’événement Marché de producteurs Montlaux a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence