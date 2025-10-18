Marché de producteurs Place de la mairie Moroges

Marché de producteurs Place de la mairie Moroges samedi 18 octobre 2025.

Marché de producteurs

Place de la mairie Dans la halle Moroges Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14

Le marché hebdomadaire du village de Moroges se tient tous les samedis matin au coeur du village. Producteurs locaux et convivialité sont au rendez-vous ! .

Place de la mairie Dans la halle Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté commune-de-moroges@orange.fr

English :

German : Marché de producteurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de producteurs Moroges a été mis à jour le 2025-10-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II