Marché de producteurs Munchhouse
Marché de producteurs Munchhouse mardi 20 janvier 2026.
Marché de producteurs
Place de l’Eglise Munchhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-20 17:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-01-20 2026-02-17 2026-03-17 2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16 2026-07-21
Envie de douceurs salées et sucrées, produits localement par des artisans ?
Vous pourrez trouver des produits frais et partager un moment convivial !
Présence de
– Sandra Riegel, maraîchère
– Parad’ice, vendeuse de glace
– les délices de Maître Walter, boulanger-pâtissier
– J-cuisine, boucher-traiteur
– ferme Roess, fromager
– Jean-Marc Laurent, apiculteur
– Just’Une, brasseur. .
Place de l’Eglise Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07
