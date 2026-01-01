Marché de producteurs Munchhouse

Marché de producteurs

Place de l’Eglise Munchhouse Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-01-20 17:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

2026-01-20 2026-02-17 2026-03-17 2026-04-21 2026-05-19 2026-06-16 2026-07-21

Envie de douceurs salées et sucrées, produits localement par des artisans ?

Vous pourrez trouver des produits frais et partager un moment convivial !

Présence de

– Sandra Riegel, maraîchère

– Parad’ice, vendeuse de glace

– les délices de Maître Walter, boulanger-pâtissier

– J-cuisine, boucher-traiteur

– ferme Roess, fromager

– Jean-Marc Laurent, apiculteur

– Just’Une, brasseur. .

Place de l’Eglise Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07

