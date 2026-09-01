Marché de producteurs Viaduc de Mussy-sous-Dun Mussy-sous-Dun
dimanche 13 septembre 2026 · Viaduc de Mussy-sous-Dun · Mussy-sous-Dun
Informations pratiques
Mussy-sous-Dun
Marché de producteurs
Viaduc de Mussy-sous-Dun Aire loisirs Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Marché de producteurs et d’artisans dans un cadre exceptionnel, proposant entre autres du pain, du miel, du fromage, des légumes, des conserves artisanales, des savons, de l’huile, et même un stand de crêpes et de gaufres !
de quoi passer un bon dimanche… .
Viaduc de Mussy-sous-Dun Aire loisirs Mussy-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 62 93
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English : Marché de producteurs
L’événement Marché de producteurs Mussy-sous-Dun a été mis à jour le 2026-02-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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