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Marché de producteurs Viaduc de Mussy-sous-Dun Mussy-sous-Dun

dimanche 13 septembre 2026 · Viaduc de Mussy-sous-Dun · Mussy-sous-Dun

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Viaduc de Mussy-sous-Dun
Adresse
Aire loisirs
Ville
71170 Mussy-sous-Dun
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Mussy-sous-Dun

Marché de producteurs

Viaduc de Mussy-sous-Dun Aire loisirs Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Marché de producteurs et d’artisans dans un cadre exceptionnel, proposant entre autres du pain, du miel, du fromage, des légumes, des conserves artisanales, des savons, de l’huile, et même un stand de crêpes et de gaufres !
de quoi passer un bon dimanche…   .

Viaduc de Mussy-sous-Dun Aire loisirs Mussy-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 62 93 

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Mussy-sous-Dun a été mis à jour le 2026-02-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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