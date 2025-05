Marché de producteurs – Place Jean Jaurès Naintré, 5 juin 2025 18:00, Naintré.

Vienne

Début : 2025-06-05 18:00:00

fin : 2025-06-05 22:00:00

2025-06-05

**Jeudi 5 juin dès 18h,** retrouvez les 20 producteurs locaux présents sur la Place Jean Jaurès. Ils proposeront divers produits à consommer sur place ou à emporter tels que des escargots, des fruits, des légumes, du miel, de la charcuterie, des huiles, des produits laitiers, du vin, du Cognac, du pineau sans oublier les producteurs de viande qu’il sera possible de faire cuire sur place.

Venez donc nombreux au premier marché de producteurs de la saison estivale organisé en partenariat avec la Chambre d’agriculture. L’ambiance musicale sera assurée par le groupe **Zicksonne and Co** **de 19h30 à 21h30.**

Des tickets seront en vente pour effectuer les achats aux différents stands des associations présentes (boisson, frites, tarte aux pommes…).

N’oubliez pas d’apporter vos couverts pour manger sur place. .

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

