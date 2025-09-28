Marché de producteurs Mériadec Plumergat
Marché de producteurs Mériadec Plumergat dimanche 28 septembre 2025.
Marché de producteurs
Mériadec Au Jardin du Penher Plumergat Morbihan
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
2025-09-28
Organisé par l’Association des Commerçants de Mériadec
Au programme
– Musique,
– Visite guidée,
– Atelier Ludique.
Restauration et buvette sur place, pensez à réserver. .
Mériadec Au Jardin du Penher Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 88 09 23 25
