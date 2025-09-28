Marché de producteurs Mériadec Plumergat

Marché de producteurs Mériadec Plumergat dimanche 28 septembre 2025.

Marché de producteurs

Mériadec Au Jardin du Penher Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Organisé par l’Association des Commerçants de Mériadec

Au programme

– Musique,

– Visite guidée,

– Atelier Ludique.

Restauration et buvette sur place, pensez à réserver. .

Mériadec Au Jardin du Penher Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 88 09 23 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de producteurs Plumergat a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon