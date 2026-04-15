Marché de producteurs Revigny
Marché de producteurs Revigny samedi 2 mai 2026.
Revigny
Marché de producteurs
Revigny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-02 12:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Marché de printemps avec fête
– Plants légumes, fleurs aromatiques et médicinales
– Producteurs légumes, miel, fromage, viande, escargots, truite…
– Jeux pour enfants
– Pizzas et pâtisseries .
Revigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 22 82 mairie@revigny.fr
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English : Marché de producteurs
L’événement Marché de producteurs Revigny a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION