Revigny

Marché de producteurs

Revigny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-02 12:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Marché de printemps avec fête

– Plants légumes, fleurs aromatiques et médicinales

– Producteurs légumes, miel, fromage, viande, escargots, truite…

– Jeux pour enfants

– Pizzas et pâtisseries .

Revigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 22 82 mairie@revigny.fr

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Revigny a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION