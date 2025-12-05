Marché de producteurs

Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le marché des producteurs se tiendra le dimanche 14 décembre au matin, sur la Place de l’église.

L’événement est organisé en partenariat avec l’Association des commerçants et artisans de la commune.

.

Centre bourg Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 01 51

English :

The farmers? market will be held on Sunday morning, December 14, in the Place de l?église.

The event is organized in partnership with the Association des commerçants et artisans de la commune.

L’événement Marché de producteurs Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron