Informations pratiques

Saucède

Marché de producteurs

Saucède Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :

2026-08-07

L’association Saucéloisirs organise son marché de producteurs. Divers stands vous attendent crudités, miel, fromage, frites, pâté de proc, burgers au canard, glaces, l’incontournable Jurançon, mais également, bières, boissons non alcoolisés, producteur d’huile… Sans oublier de l’artisanat avec le savon et son ingrédient naturel. Des tables et chaises seront à votre disposition et vous pourrez déguster tous les produits (amenez votre verre, vos couverts et assiettes).

Prendre soin de son assiette c’est prendre soin de soi, et ça se fait avec les producteurs du coin ! .

Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 33 95

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Saucède a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn