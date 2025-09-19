Marché de producteurs Espace 2000 Saulgé

Marché de producteurs Espace 2000 Saulgé vendredi 19 septembre 2025.

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Un marché avec repas sur pace si vous le souhaitez.
Tombola avec produits locaux à gagner (2 € / ticket).
Possibilité de cuisson sur place, n’oubliez pas vos couverts.
Buvette.   .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine   info@saulge.fr

