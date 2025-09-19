Marché de producteurs Espace 2000 Saulgé
Marché de producteurs Espace 2000 Saulgé vendredi 19 septembre 2025.
Marché de producteurs
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
Début : 2025-09-19
Un marché avec repas sur pace si vous le souhaitez.
Tombola avec produits locaux à gagner (2 € / ticket).
Possibilité de cuisson sur place, n’oubliez pas vos couverts.
Buvette. .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr
