Marché de producteurs Espace 2000 Saulgé

Marché de producteurs Espace 2000 Saulgé vendredi 19 septembre 2025.

Marché de producteurs

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Un marché avec repas sur pace si vous le souhaitez.

Tombola avec produits locaux à gagner (2 € / ticket).

Possibilité de cuisson sur place, n’oubliez pas vos couverts.

Buvette. .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr

English : Marché de producteurs

German : Marché de producteurs

Italiano :

Espanol : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Saulgé a été mis à jour le 2025-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne