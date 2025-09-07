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Marché de Producteurs semi-nocturne La Ferme de Ré Saint-Branchs

Marché de Producteurs semi-nocturne La Ferme de Ré Saint-Branchs

Marché de Producteurs semi-nocturne La Ferme de Ré Saint-Branchs vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 21 Lieu-dit Ré

Ville : 37320 Saint-Branchs

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Branchs

Marché de Producteurs semi-nocturne La Ferme de Ré

21 Lieu-dit Ré Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :
2026-04-24

rendez-vous à ne pas manquer ! ✨
Le 24 avril
De 16h à 21h
Retrouvez-nous pour notre marché semi-nocturne !
Venez rencontrer des producteurs passionnés et passionnants, découvrir et déguster de délicieux produits locaux, et partager un moment convivial en famille ou entre amis
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Le 24 avril
De 16h à 21h
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Planches apéro sur réservation
On vous attend nombreux pour cette belle soirée !   .

21 Lieu-dit Ré Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 95 37 22 

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English :

Sunday, September 7, 2025 from 10am to 6pm
Open farm.

Farmers’ market
– on-site catering
– entertainment
– mini farm
– pedal tractors

L’événement Marché de Producteurs semi-nocturne La Ferme de Ré Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-04-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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