Saint-Branchs

Marché de Producteurs semi-nocturne La Ferme de Ré

21 Lieu-dit Ré Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:00:00

fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :

2026-04-24

rendez-vous à ne pas manquer ! ✨

Le 24 avril

De 16h à 21h

Retrouvez-nous pour notre marché semi-nocturne !

Venez rencontrer des producteurs passionnés et passionnants, découvrir et déguster de délicieux produits locaux, et partager un moment convivial en famille ou entre amis

rendez-vous à ne pas manquer ! ✨

Le 24 avril

De 16h à 21h

Retrouvez-nous pour notre marché semi-nocturne !

Venez rencontrer des producteurs passionnés et passionnants, découvrir et déguster de délicieux produits locaux, et partager un moment convivial en famille ou entre amis

Planches apéro sur réservation

On vous attend nombreux pour cette belle soirée ! .

21 Lieu-dit Ré Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 95 37 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, September 7, 2025 from 10am to 6pm

Open farm.

Farmers’ market

– on-site catering

– entertainment

– mini farm

– pedal tractors

L’événement Marché de Producteurs semi-nocturne La Ferme de Ré Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-04-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme