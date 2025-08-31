Marché de producteurs Tasque
Marché de producteurs Tasque dimanche 31 août 2025.
Marché de producteurs
TASQUE Tasque Gers
Début : 2025-08-31 09:00:00
fin : 2025-08-31 17:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Une journée conviviale pour rencontrer nos producteurs, acheter leurs produits et même les consommer sur place si vous le souhaitez plancha à disposition.
Voici les producteurs présents ce jour là
– LE JARDIN DE L’AMI de CAHUZAC SUR DOUR = miel, pains d’épices, propolis, propomiel, confitures, herbes de provences, bougies, savons et arbustes
– CHARCUTERIE GASCONNE GERS à BEAUMARCHÈS = viandes de porc (saucissons, saucisses…)
– MADAME RIRIN = samoussa
– MONSIEUR CORREA à TOUJOUSE = miel et ventes d’abeilles
– MADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE à URGOSSE = charcuterie espagnole et produits régionaux
– COCO DÉLICES = Foodtruck (gaufres sucrées et salées, smoothies, milkshakes, boissons chaudes et froides, pâtisseries maisons et objets faits au crochets)
– GAEC LANCY à NOGARO & LUPIAC = fromages fermiers (brebis, chèvre, vache et mixte)
– DOMAINE DU HOUR à EAUZE = armagnacs
– MONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL à PAU = traiteur (assiettes chaudes magret, aiguillettes, confit, paella, axoa.. + tartines chaudes)
– PAPPA E CICCIA = Foodtruck (cuisine italienne sucrée et salée, chaude et froide plats, desserts)
– ZETTE CUEILLETTE à LASCAZERES = plantes aromatiques et médicinales
– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN à JU BELLOC = moutarde, sirop et sels de safranés
TASQUE Tasque 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 20 01 mairie.tasque@wanadoo.fr
English :
A convivial day to meet our producers, buy their products and even eat them on site if you wish: plancha available.
Here are the producers present that day:
– LE JARDIN DE L?AMI from CAHUZAC SUR DOUR = honey, gingerbread, propolis, propomiel, jams, Provencal herbs, candles, soaps and shrubs
– cHARCUTERIE GASCONNE GERS in BEAUMARCHÈS = pork meats (sausages, etc.)
– mADAME RIRIN = samoussa
– mONSIEUR CORREA in TOUJOUSE = honey and bee sales
– mADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE in URGOSSE = Spanish charcuterie and regional products
– cOCO DÉLICES = Foodtruck (sweet and savory waffles, smoothies, milkshakes, hot and cold drinks, homemade pastries and crocheted items)
– gAEC LANCY in NOGARO & LUPIAC = farmhouse cheeses (ewe, goat, cow and mixed)
– dOMAINE DU HOUR in EAUZE = armagnacs
– mONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL in PAU = caterer (hot plates: magret, aiguillettes, confit, paella, axoa. + hot toasts)
– pAPPA E CICCIA = Foodtruck (sweet and savory Italian cuisine, hot and cold dishes and desserts)
– ZETTE CUEILLETTE in LASCAZERES = aromatic and medicinal plants
– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN in JU BELLOC = mustard, syrup and saffron salts
German :
Ein geselliger Tag, an dem Sie unsere Produzenten treffen, ihre Produkte kaufen und sie sogar vor Ort verzehren können, wenn Sie möchten: Plancha zur Verfügung.
Folgende Produzenten sind an diesem Tag anwesend:
– LE JARDIN DE L’AMI de CAHUZAC SUR DOUR = Honig, Lebkuchen, Propolis, Prodomiel, Konfitüren, Kräuter der Provence, Kerzen, Seifen und Sträucher
– cHARCUTERIE GASCONNE GERS in BEAUMARCHÈS = Schweinefleisch (Wurst, Würste?)
– mADAME RIRIN = Samussa
– mONSIEUR CORREA in TOUJOUSE = Honig und Verkauf von Bienen
– mADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE in URGOSSE = spanische Wurstwaren und regionale Produkte
– cOCO DÉLICES = Foodtruck (süße und herzhafte Waffeln, Smoothies, Milchshakes, heiße und kalte Getränke, hausgemachte Backwaren und gehäkelte Gegenstände)
– gAEC LANCY in NOGARO & LUPIAC = Bauernkäse (Schaf-, Ziegen-, Kuh- und Mischkäse)
– dOMAINE DU HOUR in EAUZE = Armagnacs
– mONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL in PAU = Feinkost (warme Teller: Entenbrust, Nadelstreifen, Confit, Paella, Axoa. + warme Brote)
– ?PAPPA E CICCIA = Foodtruck (süße und salzige, warme und kalte italienische Küche: Gerichte, Desserts)
– ZETTE CUEILLETTE in LASCAZERES = aromatische und medizinische Pflanzen
– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN in JU BELLOC = Senf, Sirup und Safransalze
Italiano :
Una giornata conviviale per incontrare i nostri produttori, acquistare i loro prodotti e anche mangiarli sul posto, se lo desiderate: plancha a disposizione.
Ecco i produttori presenti quel giorno:
– LE JARDIN DE L’AMI di CAHUZAC SUR DOUR = miele, panpepato, propoli, propomiel, marmellate, erbe provenzali, candele, saponi e arbusti
– cHARCUTERIE GASCONNE GERS di BEAUMARCHÈS = carni di maiale (salsicce, wurstel, ecc.)
– mADAME RIRIN = samoussa
– mONSIEUR CORREA a TOUJOUSE = vendita di miele e api
– mADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE a URGOSSE = salumi spagnoli e prodotti regionali
– cOCO DÉLICES = Foodtruck (cialde dolci e salate, frullati, frappè, bevande calde e fredde, dolci fatti in casa e articoli all’uncinetto)
– gAEC LANCY a NOGARO & LUPIAC = formaggi di fattoria (di pecora, di capra, di mucca e misti)
– dOMAINE DU HOUR a EAUZE = armagnac
– mONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL a PAU = catering (piatti caldi: magret, aiguillettes, confit, paella, axoa. + panini caldi)
– pAPPA E CICCIA = Foodtruck (cucina italiana dolce e salata, piatti caldi e freddi e dessert)
– ZETTE CUEILLETTE in LASCAZERES = piante aromatiche e medicinali
– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN in JU BELLOC = senape, sciroppo e sali di zafferano
Espanol :
Una jornada de convivencia para conocer a nuestros productores, comprar sus productos e incluso comerlos in situ si lo desea: plancha disponible.
He aquí los productores presentes ese día:
– LE JARDIN DE L’AMI de CAHUZAC SUR DOUR = miel, pan de especias, propóleos, propomiel, mermeladas, hierbas provenzales, velas, jabones y arbustos
– cHARCUTERIE GASCONNE GERS de BEAUMARCHÈS = carnes de cerdo (salchichas, embutidos, etc.)
– mADAME RIRIN = samoussa
– mONSIEUR CORREA en TOUJOUSE = venta de miel y abejas
– mADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE en URGOSSE = charcutería española y productos regionales
– cOCO DÉLICES = Foodtruck (gofres dulces y salados, smoothies, batidos, bebidas frías y calientes, bollería casera y artículos de ganchillo)
– gAEC LANCY en NOGARO & LUPIAC = quesos de granja (oveja, cabra, vaca y mezcla)
– dOMAINE DU HOUR en EAUZE = Armagnacs
– mONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL en PAU = catering (platos calientes: magret, aiguillettes, confit, paella, axoa. + bocadillos calientes)
– pAPPA E CICCIA = Foodtruck (cocina italiana dulce y salada, platos fríos y calientes y postres)
– ZETTE CUEILLETTE en LASCAZERES = plantas aromáticas y medicinales
– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN en JU BELLOC = mostaza, jarabe y sales de azafrán
