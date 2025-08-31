Marché de producteurs Tasque

Marché de producteurs Tasque dimanche 31 août 2025.

Marché de producteurs

TASQUE Tasque Gers

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-31

Une journée conviviale pour rencontrer nos producteurs, acheter leurs produits et même les consommer sur place si vous le souhaitez plancha à disposition.

Voici les producteurs présents ce jour là

– LE JARDIN DE L’AMI de CAHUZAC SUR DOUR = miel, pains d’épices, propolis, propomiel, confitures, herbes de provences, bougies, savons et arbustes

– ⁠CHARCUTERIE GASCONNE GERS à BEAUMARCHÈS = viandes de porc (saucissons, saucisses…)

– ⁠MADAME RIRIN = samoussa

– ⁠MONSIEUR CORREA à TOUJOUSE = miel et ventes d’abeilles

– ⁠MADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE à URGOSSE = charcuterie espagnole et produits régionaux

– ⁠COCO DÉLICES = Foodtruck (gaufres sucrées et salées, smoothies, milkshakes, boissons chaudes et froides, pâtisseries maisons et objets faits au crochets)

– ⁠GAEC LANCY à NOGARO & LUPIAC = fromages fermiers (brebis, chèvre, vache et mixte)

– ⁠DOMAINE DU HOUR à EAUZE = armagnacs

– ⁠MONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL à PAU = traiteur (assiettes chaudes magret, aiguillettes, confit, paella, axoa.. + tartines chaudes)

– ⁠PAPPA E CICCIA = Foodtruck (cuisine italienne sucrée et salée, chaude et froide plats, desserts)

– ZETTE CUEILLETTE à LASCAZERES = plantes aromatiques et médicinales

– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN à JU BELLOC = moutarde, sirop et sels de safranés

English :

A convivial day to meet our producers, buy their products and even eat them on site if you wish: plancha available.

Here are the producers present that day:

– LE JARDIN DE L?AMI from CAHUZAC SUR DOUR = honey, gingerbread, propolis, propomiel, jams, Provencal herbs, candles, soaps and shrubs

– cHARCUTERIE GASCONNE GERS in BEAUMARCHÈS = pork meats (sausages, etc.)

– mADAME RIRIN = samoussa

– mONSIEUR CORREA in TOUJOUSE = honey and bee sales

– mADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE in URGOSSE = Spanish charcuterie and regional products

– cOCO DÉLICES = Foodtruck (sweet and savory waffles, smoothies, milkshakes, hot and cold drinks, homemade pastries and crocheted items)

– gAEC LANCY in NOGARO & LUPIAC = farmhouse cheeses (ewe, goat, cow and mixed)

– dOMAINE DU HOUR in EAUZE = armagnacs

– mONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL in PAU = caterer (hot plates: magret, aiguillettes, confit, paella, axoa. + hot toasts)

– pAPPA E CICCIA = Foodtruck (sweet and savory Italian cuisine, hot and cold dishes and desserts)

– ZETTE CUEILLETTE in LASCAZERES = aromatic and medicinal plants

– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN in JU BELLOC = mustard, syrup and saffron salts

German :

Ein geselliger Tag, an dem Sie unsere Produzenten treffen, ihre Produkte kaufen und sie sogar vor Ort verzehren können, wenn Sie möchten: Plancha zur Verfügung.

Folgende Produzenten sind an diesem Tag anwesend:

– LE JARDIN DE L’AMI de CAHUZAC SUR DOUR = Honig, Lebkuchen, Propolis, Prodomiel, Konfitüren, Kräuter der Provence, Kerzen, Seifen und Sträucher

– cHARCUTERIE GASCONNE GERS in BEAUMARCHÈS = Schweinefleisch (Wurst, Würste?)

– mADAME RIRIN = Samussa

– mONSIEUR CORREA in TOUJOUSE = Honig und Verkauf von Bienen

– mADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE in URGOSSE = spanische Wurstwaren und regionale Produkte

– cOCO DÉLICES = Foodtruck (süße und herzhafte Waffeln, Smoothies, Milchshakes, heiße und kalte Getränke, hausgemachte Backwaren und gehäkelte Gegenstände)

– gAEC LANCY in NOGARO & LUPIAC = Bauernkäse (Schaf-, Ziegen-, Kuh- und Mischkäse)

– dOMAINE DU HOUR in EAUZE = Armagnacs

– mONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL in PAU = Feinkost (warme Teller: Entenbrust, Nadelstreifen, Confit, Paella, Axoa. + warme Brote)

– ?PAPPA E CICCIA = Foodtruck (süße und salzige, warme und kalte italienische Küche: Gerichte, Desserts)

– ZETTE CUEILLETTE in LASCAZERES = aromatische und medizinische Pflanzen

– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN in JU BELLOC = Senf, Sirup und Safransalze

Italiano :

Una giornata conviviale per incontrare i nostri produttori, acquistare i loro prodotti e anche mangiarli sul posto, se lo desiderate: plancha a disposizione.

Ecco i produttori presenti quel giorno:

– LE JARDIN DE L’AMI di CAHUZAC SUR DOUR = miele, panpepato, propoli, propomiel, marmellate, erbe provenzali, candele, saponi e arbusti

– cHARCUTERIE GASCONNE GERS di BEAUMARCHÈS = carni di maiale (salsicce, wurstel, ecc.)

– mADAME RIRIN = samoussa

– mONSIEUR CORREA a TOUJOUSE = vendita di miele e api

– mADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE a URGOSSE = salumi spagnoli e prodotti regionali

– cOCO DÉLICES = Foodtruck (cialde dolci e salate, frullati, frappè, bevande calde e fredde, dolci fatti in casa e articoli all’uncinetto)

– gAEC LANCY a NOGARO & LUPIAC = formaggi di fattoria (di pecora, di capra, di mucca e misti)

– dOMAINE DU HOUR a EAUZE = armagnac

– mONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL a PAU = catering (piatti caldi: magret, aiguillettes, confit, paella, axoa. + panini caldi)

– pAPPA E CICCIA = Foodtruck (cucina italiana dolce e salata, piatti caldi e freddi e dessert)

– ZETTE CUEILLETTE in LASCAZERES = piante aromatiche e medicinali

– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN in JU BELLOC = senape, sciroppo e sali di zafferano

Espanol :

Una jornada de convivencia para conocer a nuestros productores, comprar sus productos e incluso comerlos in situ si lo desea: plancha disponible.

He aquí los productores presentes ese día:

– LE JARDIN DE L’AMI de CAHUZAC SUR DOUR = miel, pan de especias, propóleos, propomiel, mermeladas, hierbas provenzales, velas, jabones y arbustos

– cHARCUTERIE GASCONNE GERS de BEAUMARCHÈS = carnes de cerdo (salchichas, embutidos, etc.)

– mADAME RIRIN = samoussa

– mONSIEUR CORREA en TOUJOUSE = venta de miel y abejas

– mADAME TANGUY & MONSIEUR GARBAGE en URGOSSE = charcutería española y productos regionales

– cOCO DÉLICES = Foodtruck (gofres dulces y salados, smoothies, batidos, bebidas frías y calientes, bollería casera y artículos de ganchillo)

– gAEC LANCY en NOGARO & LUPIAC = quesos de granja (oveja, cabra, vaca y mezcla)

– dOMAINE DU HOUR en EAUZE = Armagnacs

– mONSIEUR FOURRE JEAN MICHEL en PAU = catering (platos calientes: magret, aiguillettes, confit, paella, axoa. + bocadillos calientes)

– pAPPA E CICCIA = Foodtruck (cocina italiana dulce y salada, platos fríos y calientes y postres)

– ZETTE CUEILLETTE en LASCAZERES = plantas aromáticas y medicinales

– SAFRANIÈRE BULLE DE SAFRAN en JU BELLOC = mostaza, jarabe y sales de azafrán

