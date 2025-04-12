Marché de producteurs Place de l’hôtel de Ville Vézelise
Marché de producteurs Place de l’hôtel de Ville Vézelise samedi 8 novembre 2025.
Marché de producteurs
Place de l’hôtel de Ville Les Halles Vézelise Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 12:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Mise en Place d’un Marché mensuel de producteurs locaux sous les Halles historiques de Vézelise.
Venez retrouver les produits de qualité proposés par vos producteurs locaux.
Vente directe du producteur au consommateur
Le marché se déroulera le deuxième samedi de chaque mois
Nous vous offrons le café
Vous pourrez aussi tenter votre chance pour gagner 2 repas offerts pour la soirée concert-cinéma organisée par le Relais Familles du Saintois le samedi soir au stade rouge
Pensez à vos glacières et vos outils à affûter
Bonne humeur, sourires, détente et soleil garantisTout public
0 .
Place de l’hôtel de Ville Les Halles Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 69 11 09 48 lesamisdevezelise@gmail.com
English :
A monthly market for local producers in Vézelise’s historic Halles.
Come and discover the quality products offered by your local producers.
Direct sales from producer to consumer
The market will take place on the second Saturday of each month
Free coffee
You can also try your luck at winning 2 free meals for the concert-cinema evening organized by the Relais Familles du Saintois on Saturday evening at the stade rouge
Don’t forget your coolers and sharpening tools!
Fun, smiles, relaxation and sunshine guaranteed!
German :
Einrichtung eines monatlichen Marktes mit lokalen Erzeugern in den historischen Markthallen von Vézelise.
Hier finden Sie die Qualitätsprodukte, die von Ihren lokalen Erzeugern angeboten werden.
Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher
Der Markt findet am zweiten Samstag jedes Monats statt
Wir bieten Ihnen einen Kaffee an
Sie können auch Ihr Glück versuchen, um 2 kostenlose Mahlzeiten für den vom Relais Familles du Saintois organisierten Konzert-Kino-Abend am Samstagabend im Stade Rouge zu gewinnen
Denken Sie an Ihre Kühlboxen und Ihr Werkzeug zum Schärfen!
Gute Laune, Lächeln, Entspannung und Sonnenschein garantiert
Italiano :
Allestimento di un mercato mensile per i produttori locali nelle storiche Halles de Vézelise.
Venite a scoprire i prodotti di qualità offerti dai produttori locali.
Vendita diretta dal produttore al consumatore
Il mercato si svolgerà il secondo sabato di ogni mese
Caffè gratuito
Potete anche tentare la fortuna di vincere 2 pasti gratuiti per la serata concerto-cinema organizzata dal Relais Familles du Saintois il sabato sera allo stade rouge
Non dimenticate le borse frigo e gli attrezzi per affilare!
Buon umore, sorrisi, relax e sole garantiti!
Espanol :
Creación de un mercado mensual para los productores locales en las históricas Halles de Vézelise.
Venga a descubrir los productos de calidad que ofrecen los productores locales.
Venta directa del productor al consumidor
El mercado tendrá lugar el segundo sábado de cada mes
Café gratis
También puede probar suerte y ganar 2 comidas gratuitas para la velada concierto-cine organizada por el Relais Familles du Saintois el sábado por la noche en el stade rouge
¡No olvide sus neveras y afiladores!
Buen humor, sonrisas, relajación y sol garantizados
L’événement Marché de producteurs Vézelise a été mis à jour le 2025-10-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS