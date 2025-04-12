Marché de producteurs Place de l’hôtel de Ville Vézelise

Marché de producteurs

Mise en Place d’un Marché mensuel de producteurs locaux sous les Halles historiques de Vézelise.

Venez retrouver les produits de qualité proposés par vos producteurs locaux.

Vente directe du producteur au consommateur

Le marché se déroulera le deuxième samedi de chaque mois

Nous vous offrons le café

Vous pourrez aussi tenter votre chance pour gagner 2 repas offerts pour la soirée concert-cinéma organisée par le Relais Familles du Saintois le samedi soir au stade rouge

Pensez à vos glacières et vos outils à affûter

Bonne humeur, sourires, détente et soleil garantisTout public

Place de l’hôtel de Ville Les Halles Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 69 11 09 48 lesamisdevezelise@gmail.com

English :

A monthly market for local producers in Vézelise’s historic Halles.

Come and discover the quality products offered by your local producers.

Direct sales from producer to consumer

The market will take place on the second Saturday of each month

Free coffee

You can also try your luck at winning 2 free meals for the concert-cinema evening organized by the Relais Familles du Saintois on Saturday evening at the stade rouge

Don’t forget your coolers and sharpening tools!

Fun, smiles, relaxation and sunshine guaranteed!

German :

Einrichtung eines monatlichen Marktes mit lokalen Erzeugern in den historischen Markthallen von Vézelise.

Hier finden Sie die Qualitätsprodukte, die von Ihren lokalen Erzeugern angeboten werden.

Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher

Der Markt findet am zweiten Samstag jedes Monats statt

Wir bieten Ihnen einen Kaffee an

Sie können auch Ihr Glück versuchen, um 2 kostenlose Mahlzeiten für den vom Relais Familles du Saintois organisierten Konzert-Kino-Abend am Samstagabend im Stade Rouge zu gewinnen

Denken Sie an Ihre Kühlboxen und Ihr Werkzeug zum Schärfen!

Gute Laune, Lächeln, Entspannung und Sonnenschein garantiert

Italiano :

Allestimento di un mercato mensile per i produttori locali nelle storiche Halles de Vézelise.

Venite a scoprire i prodotti di qualità offerti dai produttori locali.

Vendita diretta dal produttore al consumatore

Il mercato si svolgerà il secondo sabato di ogni mese

Caffè gratuito

Potete anche tentare la fortuna di vincere 2 pasti gratuiti per la serata concerto-cinema organizzata dal Relais Familles du Saintois il sabato sera allo stade rouge

Non dimenticate le borse frigo e gli attrezzi per affilare!

Buon umore, sorrisi, relax e sole garantiti!

Espanol :

Creación de un mercado mensual para los productores locales en las históricas Halles de Vézelise.

Venga a descubrir los productos de calidad que ofrecen los productores locales.

Venta directa del productor al consumidor

El mercado tendrá lugar el segundo sábado de cada mes

Café gratis

También puede probar suerte y ganar 2 comidas gratuitas para la velada concierto-cine organizada por el Relais Familles du Saintois el sábado por la noche en el stade rouge

¡No olvide sus neveras y afiladores!

Buen humor, sonrisas, relajación y sol garantizados

