Marché de producteurs Place de l’hôtel de Ville Vézelise

Marché de producteurs

Place de l’hôtel de Ville Les Halles Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14

Mise en Place d’un Marché mensuel de producteurs locaux sous les Halles historiques de Vézelise.

Venez retrouver les produits de qualité proposés par vos producteurs locaux.

Vente directe du producteur au consommateur

Le marché se déroulera le deuxième samedi de chaque mois

Nous vous offrons le café

Pensez à vos glacières et vos outils à affûter

Bonne humeur, sourires, détente et soleil garantisTout public

Place de l’hôtel de Ville Les Halles Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 69 11 09 48 lesamisdevezelise@gmail.com

English :

A monthly market for local producers in Vézelise’s historic Halles.

Come and discover the quality products offered by your local producers.

Direct sales from producer to consumer

The market will take place on the second Saturday of each month

Free coffee

Don’t forget your coolers and sharpening tools!

Good mood, smiles, relaxation and sunshine guaranteed!

L’événement Marché de producteurs Vézelise a été mis à jour le 2026-03-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS