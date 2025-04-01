Marché de produits bio de Ribeauvillé Ribeauvillé

Marché de produits bio de Ribeauvillé

Place de l’Hôtel de ville Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-11-04 16:00:00

fin : 2025-11-25 19:00:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30

Petit marché paysan bio fruits, légumes, produits laitiers, pains…

Tous les mardis soirs, sur la place de la mairie, au pied de la majestueuse tour des bouchers, se tient un petit marché bio. L’occasion idéale pour trouver de quoi manger local grâce aux nombreux produits frais et bios proposés par les producteurs du secteur ! .

Place de l’Hôtel de ville Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00 mairie@ribeauville.fr

English :

Small organic farmer’s market: fruit, vegetables, dairy products, breads…

German :

Kleiner Bio-Bauernmarkt: Obst, Gemüse, Milchprodukte, Brot…

Italiano :

Piccolo mercato biologico: frutta, verdura, latticini, pane…

Espanol :

Pequeño mercado agrícola ecológico: frutas, verduras, productos lácteos, pan…

