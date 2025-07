Marché de produits locaux Amendeuix-Oneix

Salle de la mairie Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques

Tous les mardis soirs en été, retrouvez tous vos producteurs locaux légumes, fromages de brebis et de chèvre, poulets, canards, pains, confitures, fruits, huile, bières, oeufs et plats cuisinés. Animations, buvette et restauration sur place. .

Salle de la mairie Amendeuix-Oneix 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 76 13

