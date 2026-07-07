Marché de produits locaux Amendeuix-Oneix
mardi 7 juillet 2026 · Amendeuix-Oneix
Informations pratiques
Amendeuix-Oneix
Marché de produits locaux
Salle de la mairie Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Tous les mardis soirs en été, retrouvez tous vos producteurs locaux légumes, fromages de brebis et de chèvre, poulets, canards, pains, confitures, fruits, huile, bières, oeufs et plats cuisinés. Animations, buvette et restauration sur place. .
Salle de la mairie Amendeuix-Oneix 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 76 13
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English : Marché de produits locaux
L’événement Marché de produits locaux Amendeuix-Oneix a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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