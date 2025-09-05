Marché de produits régionaux Ciboure

Tous les dimanches de 8h00 à 13h00, de nombreux producteurs et créateurs sont présents pour le plus grand plaisir de nos papilles et de nos yeux….Place Camille Jullian et place Lannes. .

Place Camille Jullian Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 64 53

