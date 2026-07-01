Informations pratiques

Puchay

Marché de Puchay

Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13

Avec producteurs, revendeurs et artisans pour des produits locaux et frais .

Puchay 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 76 58 mairie-puchay@orange.fr

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English : Marché de Puchay

L’événement Marché de Puchay Puchay a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme