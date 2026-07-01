AGENDA · Puchay
Marché de Puchay Puchay
dimanche 12 juillet 2026 · Puchay
Informations pratiques
Puchay
Marché de Puchay
Puchay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13
Avec producteurs, revendeurs et artisans pour des produits locaux et frais .
Puchay 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 76 58 mairie-puchay@orange.fr
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English : Marché de Puchay
L’événement Marché de Puchay Puchay a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme