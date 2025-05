Marche de Puiseux – Puiseux, 7 juin 2025 07:00, Puiseux.

Ardennes

Marche de Puiseux Salle des fêtes Puiseux Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix participation pour les non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

L’association Marche Santé Rethel organise une randonnée à Puiseux le 7 juin 2025Différentes distances de parcours vous seront proposées, allant de 3 à 10 kilomètres. Rendez-vous à la salle des fêtes de Puiseux pour les inscriptions qui commenceront à partir de 13h30

Salle des fêtes

Puiseux 08270 Ardennes Grand Est +33 6 77 56 17 54 marchesanterethel@gmail.com

English :

The association Marche Santé Rethel is organizing a hike in Puiseux on June 7, 2025Various distances will be proposed, from 3 to 10 kilometers. Meet at the Puiseux village hall for registration, which starts at 1.30pm

German :

Der Verein Marche Santé Rethel organisiert am 7. Juni 2025 eine Wanderung in Puiseux. Es werden Ihnen verschiedene Streckenlängen von 3 bis 10 Kilometern angeboten. Treffpunkt für die Anmeldung, die ab 13.30 Uhr beginnt, ist der Festsaal von Puiseux

Italiano :

L’associazione Marche Santé Rethel organizza una camminata a Puiseux il 7 giugno 2025. Le distanze proposte sono diverse, da 3 a 10 chilometri. Il ritrovo è presso il municipio di Puiseux per l’iscrizione, che inizia alle 13.30

Espanol :

La asociación Marche Santé Rethel organiza una marcha en Puiseux el 7 de junio de 2025, con diferentes distancias, de 3 a 10 kilómetros. Cita en el ayuntamiento de Puiseux para la inscripción, que comienza a las 13.30 h

L’événement Marche de Puiseux Puiseux a été mis à jour le 2025-05-23 par Ardennes Tourisme