Marche de Qi Gong en extérieur à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Royan

samedi 3 octobre 2026 · à l'entrée av des Chênes Verts/av des Jardins · Royan

Informations pratiques

Royan

Marche de Qi Gong en extérieur

à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

La marche « Xi Xi Hu », couramment pratiquée en Chine en accompagnement des traitements des cancers et des maladies chroniques, est aussi très appréciée pour son côté dynamisant en douceur.

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à l’entrée av des Chênes Verts/av des Jardins Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 77 56 10 gestes.de.vie@gmail.com

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English :

The %AB Xi Xi Hu %BB walk, commonly practiced in China as a complementary therapy for cancer and chronic diseases, is also highly valued for its gently invigorating effects.

L’événement Marche de Qi Gong en extérieur Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan