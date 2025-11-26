Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de quartier Place des gascons Bayonne mercredi 26 novembre 2025.

Place des Gascons Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-26
Tous les mercredis dans le quartier des hauts de Sainte-Croix, un marché de quartiers en plein air varié producteurs, revendeurs de fruits et légumes, poissonnier, traiteurs de saveurs du monde… Mais aussi vêtements, bijoux fantaisie, accessoires…   .

Place des Gascons Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81 

