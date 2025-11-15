Marché de quartier Place des gascons Bayonne

Marché de quartier Place des gascons

Place des Gascons Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Tous les mercredis dans le quartier des hauts de Sainte-Croix, un marché de quartiers en plein air varié producteurs, revendeurs de fruits et légumes, poissonnier, traiteurs de saveurs du monde… Mais aussi vêtements, bijoux fantaisie, accessoires… .

Place des Gascons Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81

