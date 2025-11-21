Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de quartier Polo Beyris Bayonne vendredi 21 novembre 2025.

Place du Polo Beyris Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-21
Tous les vendredis dans le quartier du polo Beyris de 8h à 13h poissonnier, volailler, boucher, traiteurs, fruits et légumes… et un foodtruck pour discuter autour d’un café.   .

Place du Polo Beyris Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81 

