Marché de quartier Polo Beyris Bayonne

Place du Polo Beyris Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tous les vendredis dans le quartier du polo Beyris de 8h à 13h poissonnier, volailler, boucher, traiteurs, fruits et légumes… et un foodtruck pour discuter autour d’un café. .
Place du Polo Beyris Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81
