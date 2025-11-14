Marché de quartier Saint-Esprit Bayonne
Marché de quartier Saint-Esprit Bayonne vendredi 14 novembre 2025.
Marché de quartier Saint-Esprit
Place du Marquisat Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Marché alimentaire: Tous les vendredi fruits et légumes, rôtisserie, confiture et miel… .
Place du Marquisat Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81
