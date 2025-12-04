Marché de quartier Saint-Esprit Bayonne
Marché de quartier Saint-Esprit Bayonne vendredi 3 avril 2026.
Marché de quartier Saint-Esprit
Place du Marquisat Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Marché alimentaire: Tous les vendredi fruits et légumes, rôtisserie, confiture et miel… .
Place du Marquisat Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81
English : Marché de quartier Saint-Esprit
L’événement Marché de quartier Saint-Esprit Bayonne a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Bayonne