Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet
dimanche 18 octobre 2026 · Esplanade Quintaou · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Marché de Quintaou
Esplanade Quintaou Allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 13:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Véritable institution à Anglet, le marché traditionnel de Quintaou est un rendez-vous incontournable aussi bien pour les habitants que pour les vacanciers en quête d’authenticité. On y découvre toute la richesse des produits du Pays Basque : spécialités locales, produits frais et saveurs du terroir.
Lieu de vie et de rencontres, le marché attire autant pour faire ses emplettes que pour profiter de l’ambiance chaleureuse et conviviale qui anime les allées. Entre les étals colorés et les buvettes animées, le marché de Quintaou offre un moment agréable au cœur de la vie angloye. .
Esplanade Quintaou Allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01
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English : Marché de Quintaou
L’événement Marché de Quintaou Anglet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Anglet
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